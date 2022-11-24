أســــــرة
“طارط سنيكرز”
المقادير بيضة واحدة 250 غراما من زبدة ماركرين فانيلا ملعقتان كبيرتان من الكاكاو مر 350 غراما من الدقيق 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم أو الكلاصي مكونات الكراميل كأس من السكر كأس من الماء 15 قطعة من الشوكولا البيضاء الفول السوداني محمر الطبقة الثالثة عجين الشوكولا طريقة التحضير نضع الماركرين فيأكمل القراءة »
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