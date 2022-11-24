الرياضة
بركان ينتظر حسم لقجع في مدربه الجديد
حدد لائحة مصغرة لمغاربة وأجانب ووضعها على مكتبه ينتظر نهضة بركان الضوء الأخضر من فوزي لقجع، الرئيس الشرفي للفريق، من أجل الحسم في هوية المدرب المقبل للفريق، خلفا للمدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة. وعلمت “الصباح”، أن الفريق البركاني توصل بعشرات السير المهنية لمدربين مغاربة وأجانب، منذ الانفصالأكمل القراءة »
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