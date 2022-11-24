الرياضة
ضغط على الإدارة التقنية بسبب المدربين
برمجت دورة تكوينية لثلاثة أفواج دفعة واحدة اضطرت الإدارة التقنية الوطنية إلى برمجة الدورة التكوينية الخاصة بنيل دبلوم “كاف ألف “، بحضور ثلاثة أفواج دفعة واحدة، لكن بإجرائها عن طريق المناظرة عن بعد. وانطلقت الدورة التكوينية الاثنين الماضي بمشاركة 75 مدربا وطنيا، لكن الإدارة التقنية اضطرت إلىأكمل القراءة »
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