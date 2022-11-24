الرياضة
تعادل بطعم الفوز
السادس للمنتخب في تاريخ مشاركاته في المونديال وإصابة مزراوي تربك الركراكي حقق المنتخب الوطني تعادلا بطعم الفوز أمام نظيره الكرواتي، أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. ويعد هذا التعادل السادس للأسود في تاريخ مشاركاتهم في المونديال، خلال دورات 1970 و1986أكمل القراءة »
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