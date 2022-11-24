الرياضة
اختلالات الرياضة تحرج بنموسى
إلحاق القطاع بالتربية الوطنية يثير القلق ودعوات للوزير بحل المشاكل العالقة يثير القطاع الرياضي قلق المهتمين به، بعد مرور أزيد من عام على إلحاقه بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بسبب عجزه عن حل المشاكل العالقة منذ سنوات، في مقدمتها أزمة الجامعات الرياضية. وعلمت “الصباح” أن العديد منأكمل القراءة »
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