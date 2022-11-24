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الحفاظ على “الشمل مجموع”
أزواج طلقوا الحب ومستمرون في حياتهم تحت شعار “نافقني نافقك” لم يتخيل الكثير من الأزواج، أنه سيأتي اليوم الذي سيغيب فيه الحب عن علاقتهم، ويأخذ مكانه النفاق. يجهل الكثيرون كيف صار النفاق جزءا من روتينهم اليومي داخل المنزل، وكيف سيطر عليهم، في الوقت الذي كان فيه الوضوحأكمل القراءة »
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