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ملف الصباح

الحفاظ على “الشمل مجموع”

منذ 7 دقائق
Caucasian couple arguing on sofa
أزواج طلقوا الحب ومستمرون في حياتهم تحت شعار “نافقني نافقك” لم يتخيل الكثير من الأزواج، أنه سيأتي اليوم الذي سيغيب فيه الحب عن علاقتهم، ويأخذ مكانه النفاق. يجهل الكثيرون كيف صار النفاق جزءا من روتينهم اليومي داخل المنزل، وكيف سيطر عليهم، في الوقت الذي كان فيه الوضوحأكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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