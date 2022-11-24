ملف الصباح
حرام في الدين
أكد الدكتور أحمد كافي، أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية بالبيضاء، أنه لا يوجد ك خلاف بين العلماء في أن موقف الدين من النفاق هو التحريم والتشنيع، على هذا الخلق، وعلى أصحابه، وكيف يكون مقبولا والآيات تترى بذم النفاق واعتبار أصحابه في الدرك الأسفل من نار جهنم، مصداقاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا