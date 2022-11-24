أســــــرة
نصائح لتواصل ناجح مع المراهق
ينصح بعدم الاستهزاء بكلامه أو رفضه والاعتماد على أسئلة تؤدي إلى المناقشة يجد الكثير من الآباء والأمهات صعوبة في التواصل مع المراهق، وهو ما يمكن أن يؤثر على العلاقات داخل الأسرة، ويجعلها غير متوازنة. ومن النصائح التي قدمها الخبراء، من أجل استمرار التواصل مع المراهق، التحدث أقلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا