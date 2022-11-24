الرياضة
كواليس الفرق
الفتح الرياضي ألغى الفتح الرياضي تجمعه الإعدادي بمراكش، لعدم تمكنه من حجز ملاعب للتداريب. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفريق الرباطي قرروا إجراء التجمع بالجديدة، في الفترة بين 26 نونبر الجاري و8 دجنبر المقبل. وأكد الفريق خوض مباراة الترجي التونسي في 29 نونبر الجاري بمراكش، بحكم أن الفريقأكمل القراءة »
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