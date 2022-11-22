ثماني طائرات تنقل مناصري الأسود من البيضاء

خصصت الخطوط الجوية الملكية المغربية، اليوم (الثلاثاء)، ثماني طائرات لنقل الجمهور من مطار محمد الخامس في البيضاء تجاه الدوحة.

وتأتي هذه البادرة تمشيا مع الاتفاقية، الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و”لارام”، وتقضي تأمين رحلات أزيد من ثلاثة ٱلاف مشجع، خلال المونديال، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مطلعة عن إمكانية ارتفاع عدد الجماهير، في حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام كرواتيا، غدا (الأربعاء)، بملعب البيت في الخور، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

وشرعت الخطوط الجوية الملكية في نقل جماهير الأسود منذ أمس (الاثنين).

وينتظر أن تشهد مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي حضورا مكثفا للجمهور المغربي، خصوصا بعد وصول مشجعين من مختلف الدول الأوربية والخليجية.

عيسى الكامحي