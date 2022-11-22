الأولى
أربعة قتلى في مجزرة وجدة
ست رصاصات لإيقاف جانح قتل نساء من أسرة واحدة اهتز سكان وجدة، أول أمس (الأحد)، على وقع مجزرة دموية بالحي المحمدي، المعروف بالاسم القديم (فيلاج الطوبة)، سقطت ضحيتها أربع نساء من أسرة واحدة بعد طعنهن بسيف، من قبل عسكري متقاعد. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا