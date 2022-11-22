أعضاء جامعيون يرافقون الجمهور إلى الدوحة

رافق العديد من الاعضاء الجامعيين الطائرة، التي أقلت الجمهور تجاه قطر، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي، غدا (الأربعاء)، بملعب البيت في الخور، ضمن منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم.

وعاين موقع “الصباح” حضور الاعضاء الجامعيين مبكرا، يتقدمهم حسن الفيلالي وحكيم دومو وجمال السنوسي وإدريس حنيفة وعبد اللطيف مقترض ومولود اجف.

وعرف مطار محمد الخامس في البيضاء حركة دؤوبة منذ صباح اليوم الثلاثاء، بسبب توجه أكبر عدد من الجماهير إلى الدوحة لمؤازرة الاسود أمام كرواتيا.

عيسى الكامحي – قطر