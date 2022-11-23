أســــــرة
الخذلان… شعور سيء
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح” إن الخذلان يعتبر شعورا سيئا يترك أثرا نفسيا سلبيا على الشخص الذي تعرض له، سيما أنه لا يتوقع ما حدث له من أحد المحيطين به. وأضاف علوي أمراني “للأسف أصبح الشعور بالخذلان كثيرا فيأكمل القراءة »
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