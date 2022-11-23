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أســــــرة

تنسيق الجوارب مع الأحذية

منذ 6 دقائق
قد يبدو ارتداء الجوارب مع الأحذية المفتوحة شكلا غير أنيق وغريب، لكنها طريقة أخرى عصرية لارتداء الجوارب في الشتاء. ويعتبر خبراء الموضة أن عددا من النجمات العالميات تألقن، بهذه الصيحة الغريبة والفريدة من نوعها، ومع الوقت بدأت تنتشر، فظهرت الجوارب الأنيقة مع حذاء ذي كعب مرتفع أوأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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