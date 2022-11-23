أســــــرة
Le Petit Olivier في رحلة تضامنية
نظمت علامة Le Petit Olivier، المتخصصة في صناعة مستحضرات العناية بالشعر والجسم، رحلة تضامنية لقرية إيد مجاهدي بجماعة أوناغة بإقليم الصويرة، من أجل تثمين الموروث اللامادي المتمثل في شجرة الأركان والنساء العاملات في مجال استخراج زيتها. وتم الوقوف، خلال الرحلة التضامنية، على مشروع القرية الشمسية، الذي أحدثأكمل القراءة »
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