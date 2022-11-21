بالصور.. الداكي يوقع اتفاقية تعاون مع النيابة العامة للفييتنام

أجرى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم (الإثنين) بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع لي مين تري، المدعي العام لجمهورية الفيتنام، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 نونبر 2022.

وهمت هذه المباحثات، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، تعزيز سبل التعاون الثنائي القضائي والتقني، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، سيما جرائم غسل الأموال والإجرام السيبراني.

وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما، وفق البلاغ نفسه، كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين وكيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف تطويق الظواهر الإجرامية المستحدثة، ثم وقعا مذكرة تفاهم لصياغة برامج تقنية تهم تبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين.

وتابع المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة لإعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، و إبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص في ظل دستور 2011، و تقديم معطيات عن التنظيم القضائي، والأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ومن بينها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وتقوية النجاعة القضائية وغيرها.

(ي.ع)