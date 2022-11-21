طرق المحافظة على الماء محور حملة تحسيسية بتطوان

قدمت وكالة الحوض المائي اللوكوس عروضا خاصة تطوان حول “الماء: أهميته وطرق المحافظة عليه في ظل التغيرات لمناخية”، في إطار الحملة التحسيسية التي تنظمها فعاليات مدنية ومؤسساتية محلية للمحافظة على الماء.

وتندرج الحملة التحسيسية، التي انطلقت مؤخرا في إطار مشروع مندمج ينظم بين أصدقاء الحكمة لثانوية القاضي عياض التأهيلية ووكالة الحوض المائي اللوكوس، تحت شعار “جميعا من أجل المحافظة على الماء”.

وبالمناسبة، قدم خبراء في مجال البيئة وتدبير الماء والنظم المائية عروضا تحليلية تناولت محاور مختلفة لها علاقة بسلسلة الماء، ودور الاستغلال العقلاني والأمثل في المساهمة في الحد من أثار التغيرات المناخية.

وأبرزت المداخلات أهمية الأمن المائي بالنسبة للمجتمع، داعية الى نهج سلوكات إيجابية للمساهمة في ترشيد الموارد المائية، و الى تعميم الحملة الحسيسية ومضامينها على المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، وكذا إلى إشراك التلاميذ والتلميذات في مسعى التنبيه بخطورة الاستعمال الخاطئ وغير المسؤول للماء داخل المجتمع.

وتخللت الأنشطة التوعوية توقيع التلاميذ رمزيا على ميثاق الماء و المناخ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للوقاية من مخاطر التغيرات المناخية.

(ومع)