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“كان راس ولارجلين”
“الزمان دوار” و”الوقت كاتقلب” … مقولتان تجدهما على لسان كل من كان ضحية تغيرات الزمان وتقلباته، متسائلا عن “كيف كان راس ولا رجلين”، وكيف تحولت حياته من الرخاء والرفاهية، إلى الضيق والفقر. لكن الغريب في شخص دار عليه الزمان، هو أنه لا يشعر بالعاصفة قادمة، حتى تضربه،أكمل القراءة »
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