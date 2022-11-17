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حكاية مسير “غدراتو الوقت”
فقد ماله وثروته ومكانته المرموقة وتحول إلى شخص انطوائي يجوب شوارع القنيطرة وحيدا يعاني كثيرون جرحا وألما في الأعماق يكاد يقتلهم، سواء بسبب غدر الأقارب والأحباب، أو الزمان، الذي حولهم من أشخاص ذوي نفوذ وجاه، إلى وحيدين ضعفاء، بعدما هجرهم الأبناء والأصدقاء، وباتوا يشعرون بالغدر وخيانة الزمان.أكمل القراءة »
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