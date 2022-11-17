ملف الصباح
تقلبـات الزمـن فـي الأدب الإنسانـي
الزمان هو كلمة تطلق على الوقت الذي مضى وفات أي الماضي، وتطلق أيضا على الوقت بشكل عام. فهي كلمة شائعة وعامة تستخدم في الماضي والحاضر والمستقبل وهي ايضا تساوي الزمن ويعتبر الزمن او الوقت هو الثواني والدقائق والساعات والليالي والأيام والشهور والسنوات وهي الشيء الذي يحدد بهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا