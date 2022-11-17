منبر
سينما
ستكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلم Black Panther، بالقاعات السينمائية، إذ شرع في عرضه بسينما ميغاراما بالبيضاء، خلال الشهر الجاري. «النمر الأسود» هو أحد الأفلام الخارقة التي تم إنتاجها في 2018، وحقق إيرادات خيالية بمجرد عرضه، ويصنف الفيلم ضمن أفلام الحركة والأكشن الخيالية التي تأخذك إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا