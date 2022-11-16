خاص
السينما تزين مراكش
استمرار الأجواء الاحتفالية بالفن السابع في مدينة “سبعة رجال” عاد المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، إلى جمهوره وعشاق السينما، رغم كل المشاكل التي اعترضت تنظيمه والتي مازالت تؤثر عليه. وتتواصل فعاليات المهرجان، اليوم (الأربعاء)، بعرض مجموعة من الأفلام سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها. ومن بين أهم فقرات اليومأكمل القراءة »
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