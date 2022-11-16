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حوادث

عشرينية تجهز على زوجها بالمهارزة

منذ 12 ثانية
فرضية تسميمه قبل شنقه واردة وخلافات حادة بينهما وراء الجريمة شنقت زوجة تبلغ من العمر 21 سنة زوجها البالغ من العمر 27 سنة، حد الموت بعد عصر أول أمس (الاثنين)، بدوار الهيالمة التابع ترابيا لجماعة المهارزة الساحل المتاخمة للبير الجديد، ولاذت بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل تقديمأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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