حوادث
انتحار أربعيني بالحسيمة
وضع رجل حدا لحياته، بعدما انتحر شنقا، زوال أول أمس (الاثنين)، بدوار «تزروت» الواقع بالجماعة الترابية بني جميل بإقليم الحسيمة. وكشفت مصادر مطلعة، أن الهالك البالغ من العمر 39 عاما، عثر عليه مشنوقا بحبل، ربطه إلى جذع شجرة تين لفه حول عنقه، قرب مسكنه. وأكدت المصادر ذاتها،أكمل القراءة »
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