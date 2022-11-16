أسواق
اللحوم والأسماك والقطاني…”العافية شاعلة”
ارتفاع أثمنتها إلى مستويات قياسية ضاعف معاناة المستهلك “ماحدها كتقاقي وهي تزيد في البيض”…مثل يصلح إسقاطه على قضية ارتفاع الأسعار التي لم تستثن المنتوجات المحلية أو المستوردة، فإذا كانت المواد الغذائية التي لها علاقة بالاستيراد شهدت ارتفاعا صاروخيا في أثمانها نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتكلفة النقلأكمل القراءة »
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