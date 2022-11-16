رفع سعر الفائدة الرئيسي لا يكفي الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد قال إن غياب المراقبة يمس استقرار الأسعار قال الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، إن التضخم بالمغرب مستورد بفعل عوامل خارجية، وأصبح داخليا بسبب ارتفاع الأسعار وضعف المراقبة وكثرة المضاربين وتعدد الوسطاءأكمل القراءة »
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