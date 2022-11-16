أسواق
المحروقات… ملهبة الأسعار
الحكومة تبرر الارتفاع بتقلبات السوق الدولية والنقابات تطالب بتحديد سقف أرباح الشركات تسبب ارتفاع أسعار المحروقات، المتواصل، في لهيب مس جميع مناحي الحياة، إذ لم يقتصر على أسعار المواد الغذائية، بل شمل جميع خدمات النقل، والنشاط الاقتصادي، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، والتي عمقت الأزمة، وبات تضرب فيأكمل القراءة »
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