أسواق
الغلاء… تضخم محلي ومستورد
لهيب في أسعار الواردات وانتقال العدوى للسوق الداخلي وتدهور معيشة 60 في المائة من الأسر هم الغلاء في بداية الأمر المواد المستوردة من الخارج، لكن مع توالي الشهور، انتقلت عدوى الزيادات والتضخم من الأسواق الخارجية إلى السوق الداخلي، إذ مس ارتفاع الأسعار لائحة عريضة من المواد والسلعأكمل القراءة »
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