مجتمع
الزواج العرفي
تدفع المراهقة وطيش الشباب عددا من الفتيان والفتيات إلى المساكنة في شقة واحدة ومحاولة تبني ما يعرف في عدد من الدول العربية ب”الزواج العرفي” لتبرير سلوكهما غير السوي، أو لمحاولة الشاب إقناع عشيقته بأن له نية حسنة “ناوي معاها المعقول”. وإذا كان الشباب يظنون أن عقد الزواجأكمل القراءة »
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