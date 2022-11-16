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التعليم بالإنجليزية… تحقيق أمنية الشباب
الحكومة تنصت لنبض المجتمع وخطة لإدراجها بالمستوى الإعدادي والتعليم العالي ما تزال اللغة الفرنسية تسيطر على عملية التدريس في عدد من المواد والمستويات، الأمر الذي يعتبره جزء كبير من المغاربة وخاصة الشباب، تأخرا في اعتماد الانجليزية، باعتبارها لغة الحاضر والمستقبل، وهو ما أثبتثه الدراسات الأخيرة، إذ لوحظتأكمل القراءة »
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