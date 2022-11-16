حوادث
تمديدات جديدة للقضاة
المجلس الأعلى يتدارسها في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس (الثلاثاء)، ملفات تجديد التمديد الخاصة بالقضاة بالنسبة ل2023، ضمن برنامج عمله لجلسة اليوم نفسه، وهي التمديدات التي يتم النظر فيها كل سنة، في انتظار إدخال التعديلات التي حملها مشروع قانون الخاص بالقضاةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا