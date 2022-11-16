أسواق
الأسواق على صفيح ساخن
الأسعار المرتفعة لجل المواد تثير الاستياء وتضر بالقدرة الشرائية لفئات اجتماعية واسعة يجمع كثير من المغاربة على الارتفاع المهول لأسعار مختلف البضائع والمنتجات الغذائية المتنوعة المعروضة في الأسواق، مثل الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية (الزيت، السكر، الشاي…)، معتبرين أنه مبالغ فيها ولا تراعي قدرتهم الشرائية. «في كلأكمل القراءة »
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