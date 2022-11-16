حوادث
السكر العلني بثانوية يورط أستاذا
شهدت إحدى الثانويات التأهيلية التابعة لعمالة إقليم النواصر، أخيرا، فضيحة مدوية تمثلت في تورط أستاذ يعمل بها في السكر العلني البين واحتساء الخمر داخل المؤسسة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن إدارة الثانوية والتلاميذ والأساتذة صدموا بمشهد أستاذ اللغة الفرنسية يدخل المرفق التعليمي في حالة غير طبيعية ويصرخ بصوتأكمل القراءة »
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