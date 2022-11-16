حوادث
إدانة هاتك عرض طفلة بسيدي بوزيد
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، لحاما يقطن بدوار المنادلة، التابع ترابيا لجماعة مولاي عبد الله، متزوج وأب لثلاث بنات، متهم بهتك عرض طفلة لا يتجاوز عمرها ست سنوات، وحكمت عليه بـ8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية هتك عرض قاصر باستعمال العنف. وجاء إيقافه منأكمل القراءة »
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