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يسرا في “روز وليلى” تنتظر الفنانة يسرا عرض مسلسلها الجديد “روز وليلى”، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية. وتدور أحداث المسلسل حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال بنكي يجري التخطيط والإعداد لها. ومع توالي الأحداث، تجد المحققتان اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبةأكمل القراءة »
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