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الركراكي و”المبروك” في السنغال
يقدم مسرحية في إطار جولة بعدة دول إفريقية منها الغابون يستعد الممثل فريد الركراكي لتقديم عرض لمسرحية “المبروك” رفقة فرقة “ستيلكوم” يوم تاسع عشر نونبر الجاري بجامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار، لمناسبة ذكرى عيد استقلال المغرب. ويأتي تنظيم العرض المسرحي بمبادرة من رابطة الطلبة المغاربة بالسنغالأكمل القراءة »
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