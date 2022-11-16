حوادث
التحقيق في دبلومات مزورة
أحالت الأمانة العامة للحكومة، على رئيس النيابة العامة 12 حالة لاستعمال دبلومات محصلة بطرق “مشبوهة”، بعدما تقدم أصحابها إلى مديرية المهن المنظمة والهيآت المهنية للحصول على تراخيص لمزاولة مهن شبه طبية. واستنادا إلى المعلومات والمعطيات الصحيحة والدقيقة، وفي إطار اليقظة القانونية التي تستلزمها عملية منح التراخيص لمزاولةأكمل القراءة »
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