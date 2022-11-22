أســــــرة
60 في المائة
تشير الدراسات إلى أن نحو 60 في المائة من الرجال، و40 في المائة من النساء، فوق سن الستين، يعانون الشخير، الذي يمكن أن يهدد حياتهم في بعض الأحيان، حسب ما جاء في تقرير نشره موقع قناة “بي إر” الألمانية. ويؤدي وجود خلل في مجرى التنفس والتنفس عنأكمل القراءة »
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