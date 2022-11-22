أســــــرة
الشخير…خلل في التنفس
تعانيه فئات عريضة وأحيانا يكون مؤشرا على اضطراب صحي خطير يوصف الشخير بأنه صوت غليظ أو جاف، يصدر عند حدوث انسداد جزئي لمجرى التنفس، خاصة أثناء النوم. وقد يكون صوت الشخير مؤشرا على الاصابة باضطراب صحي خطير، وقد يكون طبيعيا، إذ يعاني أكثر من نصف البالغين بسببأكمل القراءة »
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