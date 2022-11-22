أســــــرة
خسارة الوزن
للتخلص من الشخير ينصح الأطباء بعدد من الخطوات، أبرزها خسارة الوزن الزائد، الذي يمكن أن ينهي هذه المشكلة، ويكون ذلك، بتناول حصص طعام أقل حجما، وتحتوي على سعرات حرارية أقل، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وقد يسبب النوم على الظهر أيضا صوت الشخير، إذ أنأكمل القراءة »
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