أســــــرة
حالات تتطلب الجراحة
الدكتور علوان شدد على أهمية العلاج لأنه يعرقل دخول الهواء للرئتين شدد الدكتور محمد أمين علوان، اختصاصي في أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والعنق، على أهمية علاج الشخير تبعا لكل حالة. وأكد علوان أن هناك حالات كثيرة تتطلب التدخل الجراحي لعلاجها. عن أسباب الشخير والطرق المختلفةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا