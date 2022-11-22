أسواق
تخوفات من ارتفاع أسعار اللحوم
رفضت فرق المعارضة بمجلس النواب، قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري بمنع ذبح الأبقارالحلوب، وطالبت بالتراجع عن هذا الاختيار الذي وصفته ب”الانفرادي”، الذي سيضرب” الكسابة”. وحذر البرلمانيون، في جلسة محاسبة الوزراء المنعقدة، أخيرا، بمجلس النواب، من القرار الحكومي، لأنه حتما سيؤدي إلى انتشار الذبيحة السرية، وسيرفع من أسعارأكمل القراءة »
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