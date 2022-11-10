وطنية
”بيجيدي” يشهر ورقة اقتصاد الريع
برلمانية قالت إن الفساد ينخر قطاع التجهيز ولا وجود لإشارة على محاربته قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة واضحة للأمراض التي تعانيها، والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، في محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، وهو ما تتجاهله الحكومة وتعطيأكمل القراءة »
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