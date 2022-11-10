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وطنية

‭”‬بيجيدي‭” ‬يشهر‭ ‬ورقة‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع

منذ دقيقة واحدة
نعيمة‭ ‬الفتحاوي
برلمانية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬الفساد‭ ‬ينخر‭ ‬قطاع‭ ‬التجهيز‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬لإشارة‭ ‬على‭ ‬محاربته قالت‭ ‬المجموعة‭ ‬النيابية‭ ‬للعدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬إن‭ ‬البلاد‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬دفعة‭ ‬حقيقية‭ ‬ومعالجة‭ ‬واضحة‭ ‬للأمراض‭ ‬التي‭ ‬تعانيها،‭ ‬والتي‭ ‬حددها‭ ‬بشجاعة‭ ‬والي‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وتفكيك‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تتجاهله‭ ‬الحكومة‭ ‬وتعطي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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