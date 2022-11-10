وطنية
الحكومة تطارد “مافيا” الصحة
توزيع أكثر من 53 ألف رقم استدلالي على المهنيين ومقدمي العلاج للحد من ظاهرة “نفخ” الفواتير تطارد الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مافيا الفواتير «المنفوخة» بقطاع الصحة، ومدلسي مراجع العلاجات الصحية، وبؤر الغش والفساد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة. وأضحى إعداد وضبط مراجع مهنيي الصحة ومقدميأكمل القراءة »
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