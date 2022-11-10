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أســــــرة

الإيمان بالآراء

منذ دقيقة واحدة
ينصح المختصون في التربية الشباب بأهمية الإيمان بآرائهم والثقة بأنفسهم، موضحين أن الحياة تصبح مملة إذا اتخذ الجميع الاهتمامات والآراء نفسها. ولهذا لابد من شعور الشاب أنه أقرب إلى الاستقلالية، وبالتالي عليه أن يشارك في اتخاذ القرارات، خاصة المرتبطة بالعائلة أو التي تهم مستقبله، لأنه سيشعر بالسعادةأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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