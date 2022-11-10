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أســــــرة

العلاقات الجنسية

منذ 11 دقيقة
يحذر الأطباء من المشاكل الصحية الناتجة عن العلاقات الجنسية في صفوف الشباب، إذ يمكن أن تؤدي إلى إصابتهم بمجموعة من الأمراض المنقولة جنسيا، والتي يعتبر داء فقدان المناعة المكتسبة أكثرها خطورة. وينصح الأطباء الشباب بأخذ الاحتياطات اللازمة، إذ بمجرد ظهور أعراض معينة ينبغي استشارة الطبيب من أجلأكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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