أســــــرة
العلاقات الجنسية
يحذر الأطباء من المشاكل الصحية الناتجة عن العلاقات الجنسية في صفوف الشباب، إذ يمكن أن تؤدي إلى إصابتهم بمجموعة من الأمراض المنقولة جنسيا، والتي يعتبر داء فقدان المناعة المكتسبة أكثرها خطورة. وينصح الأطباء الشباب بأخذ الاحتياطات اللازمة، إذ بمجرد ظهور أعراض معينة ينبغي استشارة الطبيب من أجلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا