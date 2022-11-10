أســــــرة
مدينة الألعاب… مشروع طموح
الرهان على ثلاثة ملايين لاعب في إحداث سوق داخلية لتطوير واستهلاك ألعاب الفيديو يعتبر الشباب المغاربة أكثر من يلعب الألعاب الإلكترونية في إفريقيا، بعدد يقدر بثلاثة ملايين شخص، ما دفع السلطات الحكومية إلى التفكير في مشروع شبابي طموح، يروم بناء مدينة ألعاب متكاملة، من أجل تصميم وتطويرأكمل القراءة »
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