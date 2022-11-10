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العدوي “تهرب” من البرلمان
هربت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء). ورفضت الحضور للسنة الثانية على التوالي، قصد تقديم ميزانية مؤسساتها، والاستماع إلى أسئلة البرلمانيين، والتفاعل مع مطالبهم في طلب إحالة برامج حكومية، وملفات مؤسسات عمومية، عليها، قصد افتحاصها كماأكمل القراءة »
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