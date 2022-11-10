خاص
“الشارقة الدولي للكتاب”… حراك ثقافي
الإمارات تجمع حضارات وثقافات العالم والمعرض يرسل رسالة عنوانها “الكلمة للعالم” في احتفاء متجدد بالثقافة العربية والعالمية انطلاقاً من الشارقة، يلتقي 2213 ناشرا من 95 دولة، و129 من الكتاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة، ليشاركوا في إحياء 1047 فعالية ثقافية متنوعة، في الدورة الـ 41 من معرضأكمل القراءة »
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