الأولى
حقائق صادمة في ملف الطالب المذبوح
تلقى طعنة بالظهر داخل المطبخ ورقم هاتفي قاد إلى الفاعلة ظهرت حقائق جديدة في ملف الطالب المذبوح بطنجة، ضحية قتل من قبل قاصر، تتحدر من مرتيل بتطوان، تميل إلى انتفاء حالة الدفاع الشرعي، في واقعة القتل التي كانت شقة بحي مسنانة مسرحا لها. وكشفت المعطيات الجديدة عنأكمل القراءة »
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